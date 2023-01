Les routes de Seraing et de Rotheux (Neupré) fermées à partir de février jusqu’août pour la pose d’une nouvelle liaison souterraine haute tension

Plusieurs déviations

À partir de début février 2023, la Route de Seraing / Rotheux sera fermée à la circulation des voitures. Un plan de mobilité a été mis en place avec la police locale, les autorités communales et les TEC afin de proposer une alternative aux automobilistes et bus. Il est dès lors conseillé d’effectuer la déviation via la route du Condroz, le carrefour de Plainevaux, la route d’Hamoir et l’avenue du Ban. Les riverains de la Route de Seraing, continueront à avoir accès à leur habitation via l'Avenue de la Vecquée.