Salaire garanti des hauts mandataires bruxellois: la décision ne passe pas auprès de l’opposition

Le dossier est inconfortable pour le gouvernement Vervoort : un arrêté de 2014 précise que la rémunération des hauts mandataires bruxellois, au moins 120.000 euros par an, est maintenue jusqu’à la pension après 10 années de service.

Le gouvernement bruxellois actuel a donc décidé de faire de Peter Michiels, ex-responsable de Bruxelles Economie et Emploi, le nouveau coordinateur « Ukraine » à Bruxelles. Pour Arlette Verkruyssen, ex-dirigeante de Bruxelles Développement urbain, et ensuite de Bruxelles Logement, l’exécutif bruxellois a créé, à titre exceptionnel, le poste de directrice chef de service pour le pilier de Bruxelles Synergie gérant les directions « ayant un rôle de coordination régionale ». Le ministre Sven Gatz, toujours selon Le Soir, entend réformer le dispositif.

Pour David Leisterh, chef du groupe MR au parlement bruxellois, la séquence est symptomatique de tout ce qui ne va pas dans le fonctionnement de l’administration bruxelloise : aucune transparence sur les statuts et les avantages perçus en marge de la prise de fonction ; des parachutages de personnes à des postes pour lesquels il n’y a pas de qualification. Son parti demande l’arrêt immédiat de ce régime et, sans explications claires, l’annulation des deux « parachutages » en cours.

Françoise De Smedt (PTB) juge ce système coûteux, absurde et indécent. « Aucun travailleur dans notre pays n’a droit à un salaire à vie et encore moins de 120 000 euros par an. Si un haut fonctionnaire ne trouve pas de travail après son mandat, nous sommes pour qu’il retombe sur le système des allocations de chômage comme n’importe quel travailleur qui a un contrat à durée déterminée qui s’arrête. »