Le conducteur arrête son train après avoir senti un choc à Pont-à-Celles ce jeudi soir: des fouilles sont menées pour comprendre ce qui s’est passé

Ce jeudi soir, au niveau du passage à niveau de la rue du Fichaux à Pont-à-Celles, le conducteur d’un train a senti un choc, sans voir ce qu’il avait percuté. L’impact aurait été ressenti du début du convoi jusqu’au bout de ce dernier. Le train s’est arrêté un kilomètre plus loin.

Les pompiers de Nivelles et de Jumet sous les ordres du lieutenant Janda se sont rendus sur place ainsi qu’une ambulance et un SMUR. Les services d’Infrabel se sont également déplacés et plusieurs équipes de la police de locale de Brunau se sont rendues sur les lieux.