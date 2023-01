P1 – Mission sauvetage à Etterbeek: «Une progression constante»

Ce samedi soir, Etterbeek se rend au Stade Everois pour sa première rencontre de 2023. D’un côté, Evere qui espère bien se rapprocher du top 5. De l’autre, Etterbeek qui doit prendre des points pour prendre ses distances avec le bas du tableau.

Pour la dernière de 2022, les Etterbeekois sont restés sur une défaite 3-0 en championnat. Un revers concédé sur le terrain de Lasne Ohain. « Nous n’étions pas au niveau face à cette bonne équipe de la RULO », reconnaît Evangeli Bangura. « C’est une formation qui joue très bien ensemble et qui développe un jeu rapide. Nous n’avons pas su trouver la solution pour empêcher notre adversaire de faire la différence face à nous. De l’autre côté, nous n’avons pas réussi à créer grand-chose offensivement et dans ces conditions, il est plus difficile de l’emporter. C’est dommage car nous restions sur de bons résultats avec notre 8/12 avant cette rencontre. »

Match à ne pas perdre

Ce samedi, Etterbeek devra tout faire pour ne pas enregistrer une seconde défaite de rang. « Je pense que tout le monde est conscient de l’importance de cette rencontre. Nous savons que ce déplacement ne sera pas évident, mais nous allons tout donner. Je vais tout faire pour aider mon équipe ce week-end. Ce qui est certain, c’est que la rencontre sera engagée entre deux formations qui ne peuvent rien lâcher. »

Lutte acharnée

Sur les cinq dernières rencontres de 2022, Etterbeek a rencontré trois concurrents directs du bas de tableau, le BX Bruxelles, Ixelles et Stockel. Lors de ces duels, l’équipe fanion du matricule 311 a fait le job en réalisant un bon 7/9. Il y a eu le petit coup d’arrêt face à Lasne Ohain et l’objectif sera donc de réagir de suite. « Je pense que nous sommes capables de faire de grandes choses avec ce groupe. Même si nous avons raté notre match à Lasne, nous avons montré face à Genappe une semaine plus tôt que nous pouvions accrocher les gros poissons. Nous sommes inscrits dans une progression depuis le début de la saison. Nous avons dû construire une équipe à partir de rien et cela prend du temps. Nous ne sommes pas la même équipe qu’il y a quelques semaines. Nous avons vraiment les capacités pour faire de bonnes choses et nous allons tenter de le prouver dès ce week-end. »

Etterbeek doit réagir après sa contre-performance face à la RULO et elle compte bien le faire sur la pelouse du Stade Everois ce week-end.