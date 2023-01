La Région bruxelloise et les communes s’engagent dans 25 projets concrets pour améliorer la propreté des quartiers

« Les communes bruxelloises disposent de moyens limités pour agir sur les problématiques de propreté, prioritaires pour les Bruxellois.e.s. Cet appel et les subsides qui en découlent, permettront de les soutenir dans leurs efforts de mise en œuvre de Clean.brussels, notre stratégie de propreté urbaine. L’articulation étroite entre les dynamiques régionales et locales est une des priorités et des innovations de Clean.brussels. Nous gérons ensemble la propreté du territoire de notre Région. Cette priorité s’exprime notamment à travers cet appel à projets. Il propose aux autorités locales un soutien méthodologique et financier à l’innovation et à la réalisation d’actions concrètes, en phase avec les politiques régionales et dont le lieu d’action se situe au niveau local », commente Alain Maron, ministre en charge de la propreté publique.