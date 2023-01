La photo d’Eden Hazard qui choque depuis quelques heures: il est victime d’un montage honteux, et personne ne le remarque!

Eden Hazard traverse une période très compliquée au Real Madrid. Complètement mis de côté par Carlo Ancelotti depuis plusieurs mois, le Diable rouge a été titularisé ce lundi en Coupe du Roi contre la modeste équipe de Cacereno, pensionnaire de 4e division espagnole.

Mais l’ancien capitaine des Diables rouges n’a pas su saisir sa chance. Que du contraire même, puisqu’il est complètement passé au travers de sa rencontre, ce qui lui a valu de vives critiques de la part de la presse espagnole. Et il n’a pas non plus été épargné sur les réseaux sociaux, où une photo de lui est devenue virale… alors qu’elle avait en réalité été retouchée.

Le compte Twitter « Troll Football » a publié une photo d’Eden Hazard avec un embonpoint durant la rencontre, accompagnée de la légende suivante : « Il était autrefois un roi de la Premier League, mais maintenant il est le Burger King ». La publication a rapidement fait le tour de la toile suscitant beaucoup de moqueries à l’égard du Brainois, alors que lorsqu’on porte attention à la photo originale prise ce lundi par le photographe Angel Martinez, on se rend compte, sans le moindre doute, qu’il s’agit d’un fake.