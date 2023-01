Depuis plusieurs jours, certains citoyens ont fait remarquer que des (tentatives) vols ont eu lieu à leur domicile. Dernièrement, une dame a publié sur les réseaux sociaux qu’une personne s’était introduite dans son appartement à Tihange, durant l’après-midi et… sans effraction. « On m’a dérobé un coffret avec des bijoux, contenant notamment deux paires de boucles d’oreilles, une de 150 ans, de ma grand-mère et une d’une cinquantaine d’années appartenant à ma maman, plus plusieurs bagues et une chaîne en or. On m’a volé plus de 50 ans de souvenirs », regrette-t-elle.