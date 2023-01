Un ado de 15 ans ressort d’une clinique en France sans être opéré d’une fracture à la jambe, il risque l’amputation: «Pour sa mère, c’est le choc et l’incompréhension»

Le 31 décembre, Ryad et sa mère Nadia se présentent à la polyclinique. Motif : le jeune homme « souffre d’une double fracture à la jambe gauche… mais ressort avec un simple plâtre provisoire et des antidouleurs », rapporte BFMTV.« Comme le prévoient les protocoles, les médecins demandent à la mère du garçon qu’il reste à jeun en prévision d’une opération le lendemain. »

« Sauf que le lendemain matin, pas d’appel, rien ! », raconte Nadia au micro de BFMTV. « Je les rappelle et on me dit qu’il n’y a personne à ce nom-là et qu’a priori, il n’y a pas de bloc de prévu. »