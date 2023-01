Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quand et de quelle manière avez-vous appris la mauvaise nouvelle ?

J’étais toujours en traitement pour mon cancer du sein depuis plus d’un an. Il était prévu d’arrêter la chimiothérapie médicamenteuse fin décembre, mais tout en étant suivie par l’oncologue. Tous les mois, je fais des prises de sang et la dernière, fin novembre, n’était pas bonne et donc, du coup, ça a réveillé son intérêt. Le Pet Scan a malheureusement confirmé la nouvelle. Je précise que ce n’est pas un cancer du poumon. Ce sont les métastases du cancer du sein qui sont parties vers les ganglions et vers les poumons.

Est-ce que les médecins vous avaient prévenu que cela pouvait arriver ?

Oui. Le cancer triple négatif dont je souffre est hyper agressif et en conséquence, il existe des risques de récidive, mais ce n’est pas le cas chez tout le monde.