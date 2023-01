Quelques semaines après leur retour dans le centre-ville, 4 bus sur 7 ne s’arrêteront plus à l’arrêt Place Verte à Verviers

Depuis la fin des travaux au centre-ville, les bus sont de retour sur l’axe Xhavée – Place Verte – Crapaurue. Ce retour s’accompagne de quelques soucis pour le TEC. « Après plusieurs semaines de fonctionnement, il s’avère que le nombre important de bus, la grande proximité des arrêts et la configuration des lieux, avec la présence d’un passage pour piétons, rendent la circulation peu fluide et insécurisent les embarquements et débarquements. »

Dès lors, de manière à fluidifier et sécuriser la circulation, les lignes 701, 703, 707 et 708 ne s’arrêteront plus à l’arrêt « VERVIERS, Place Verte » en direction de l’Hôtel de Ville. « Cet arrêt ne sera plus desservi que par les lignes 702, 705 et 706. »