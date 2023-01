Il lui fracasse un tabouret sur le crâne au centre Fédasil de Liège

On en sait un peu plus sur la bagarre qui est intervenue ce mercredi en fin de soirée au centre Fédasil Saint-Joseph de Liège entre deux réfugiés. Ces réfugiés se trouvaient dans la cuisine du centre lorsqu’une dispute a éclaté entre deux hommes de 29 et 33 ans. Le plus âgé des deux s’en est pris à l’autre parce qu’il ne lui répondait pas ! Il l’a frappé puis s’est emparé d’un tabouret et l’a fracassé sur le cr^ne de l’autre homme qui a été hospitalisé et qui souffre d’une incapacité de cinq jours.

Le trentenaire violent a été déféré ce jeudi au parquet de Liège pour menaces verbales ( »Si je te revois, je te tue », a-t-il lancé à son opposant), pour coups et blessures volontaires avec incapacité et pour utilisation d’ »arme », en l’occurence un tabouret. Il n’était pas encore connu de la justice liégeoise. Il fera l’objet d’une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Liège.