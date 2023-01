«Tu es grosse, joufflue et grasse»: Krista insultée par un homme qu’elle a «liké» sur une application de rencontre (photos)

Après trois ans de célibat, Krista Brown (36 ans) décide de mettre l’application de rencontre chrétienne Plenty of Fish sur son smartphone. Après avoir écumé les différents profils proposés, l’Américaine originaire du Minnesota tombe alors sur l’un d’entre eux qu’elle trouve « plutôt mignon » et décide alors de le « liker », rapporte le NewYork Post.

de videos

L’homme lui envoie alors un très long message dans lequel il demande à la jeune femme pourquoi elle pensait être digne de sortir avec lui. « Il avait un ton très condescendant. Il était absolument ridicule », réagit Krista. « Au début, j’étais offensée, mais plus je le lisais, plus il devenait ridicule, et j’ai juste commencé à secouer la tête et à rire. Je n’arrive pas à croire qu’il existe des gens qui pensent comme ça », a-t-elle poursuivi.