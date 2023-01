Alcoolique, Christophe vole dans les rayons des supermarchés de Montigny-le-Tilleul et Gerpinnes

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Entre 2019 et 2021, le Couvinois traverse une mauvaise passe. À la suite de déboires sentimentaux, il perd pied, lâche prise, boit plus que de raison. Il se noie aussi dans la déchéance financière. Pour assouvir son alcoolisme, il multiplie « les chapardages » et autres vols à l’étalage dans plusieurs grandes surfaces à Montigny-le-Tilleul, à Gerpinnes. Rasoirs électriques, brosses à dents, bouteilles d’alcool : tout est bon… à prendre. Les premiers pour les revendre et les secondes pour les consommer. Tout cela, Christophe le reconnaît.