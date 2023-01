Procès des attentats à Bruxelles: les victimes souffraient de traumatismes crâniens et abdominaux mais aussi de brûlures

Il est venu témoigner, vendredi, devant la cour d’assises de Bruxelles, de la coordination des services de secours et de son intervention sur place. Il a notamment relevé les types de blessures dont souffraient les nombreuses victimes, à commencer par des traumatismes crâniens et abdominaux, et des brûlures sévères.

Le médecin urgentiste a tout d’abord expliqué être arrivé sur place « dans un chaos d’informations ». Sa tâche a également été rendue compliquée en raison de l’existence de deux postes médicaux avancés. « On a l’habitude de travailler avec un seul PMA (poste médical avancé). On a alors décidé de fermer celui du bas (chaussée d’Etterbeek, NDLR), d’envoyer tous les blessés graves qui s’y trouvaient vers les hôpitaux, et de conserver le PMA installé à l’hôtel Thon (rue de la Loi, NDLR). Tous les ’U2’ (urgences 2) et les ’U3’ (urgences 3) du PMA du bas y ont été rapatriées », a-t-il expliqué.