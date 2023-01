Voici la Peugeot du futur

En latin, « inceptio » signifie « le début ». Et pour Peugeot, ce concept marque bien le commencement d’une nouvelle ère, celle de l’électrification. Le nouveau directeur du design, Matthias Hossan, a conçu une voiture longue (près de 5 m) et très basse (1,34 m). Le style est minimaliste et agressif, et les proportions assez déroutantes avec une poupe coupée en biais. Quant à la face avant, dénommée « Fusion Mask », elle se retrouvera sur toutes les futures Peugeot électriques.

Recharge par induction

Dans l’habitacle, le volant « Hypersquare » n’est pas relié à la colonne de direction, et la traditionnelle planche de bord a disparu au profit d’un « Halo Cluster » : un écran circulaire projeté en arrière-plan. Techniquement, l’Inception développe 680 ch et dispose d’une autonomie de 800 km. La recharge, qui peut se faire par induction (sans câble), permet de récupérer 30 km d’autonomie par minute.