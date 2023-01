Un costaud sous tension

Aux Etats-Unis, les pick-up ont encore la cote et, c’est dans l’air du temps, ils passent aussi à l’électrique. Après Ford et son F-150 Lightning, GMC avec son Hummer EV et Chevrolet avec son Silverado EV (les deux derniers partagent la même plateforme), c’est au tour du groupe Stellantis de dégainer avec son Ram Revolution 1500. Présenté au salon CES de Las Vegas sous forme de concept, il mesure plus de 5 m de long, pèse environ trois tonnes et accueille six occupants sur deux rangées de sièges.

Quatre roues directrices

Ram ne dit rien sur la puissance de l’engin ni sur la capacité des batteries. Mais la plateforme « STLA Frame » sur laquelle repose ce Ram dispose d’une autonomie théorique de 800 km, de deux moteurs électriques et d’une architecture à 800 Volts. Originalité de ce modèle, qui ne traversera probablement jamais l’Atlantique : un châssis à quatre roues motrices et directrices, l’essieu arrière pouvant pivoter de 15 degrés.