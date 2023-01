Aller plus loin grâce au soleil

Après la Lightyear 0, voici la Lightyear 2, une voiture électrique dont les panneaux solaires intégrés au toit permettent de prolonger l’autonomie en rechargeant les batteries. Conçu par une entreprise néerlandaise, cette voiture capable de transporter cinq personnes et leurs bagages sera proposée à moins de 40.000 €. Si la commercialisation n’est prévue qu’en 2025, il est d’ores et déjà possible de s’inscrire sur une liste d’attente.

800 km d’autonomie

Selon Lex Hoefsloot, CEO et fondateur de la marque, la Lightyear 2 a déjà enregistré 21.000 précommandes issues des sociétés de location et de covoiturage telles que LeasePlan, MyWheels, Arval et Athlon. L’autonomie réelle du modèle est annoncée à 800 km grâce à un poids réduit (moins de batteries) et un aérodynamisme soigné. Un bémol de taille : la quantité d’énergie solaire utilisée dépend bien entendu des conditions climatiques.