Près de la province de Luxembourg: il appelle 26 fois les policiers pour les insulter avant de venir rendre visite au commissariat!

Cette histoire insolite nous vient de France et nous est rapportée par nos confrères de France Bleue. Les faits se sont déroulés à Metz. Le 2 janvier dernier, un plaisantin a pris contact avec la police afin de relater un fait. Mais la conversation a vite tourné court lorsque l’individu en question a commencé à insulter et à menacer les agents présents. Mais l’homme ne s’est pas arrêté là pour autant. Que du contraire !

On ne plaisante pas avec les forces de l’ordre en règle générale. Un petit comique vient de l’apprendre à ses dépens…

Il a appelé plus de 26 fois les policiers. Pour bien faire passer le message, quelques heures plus tard, ce dernier s’est rendu au commissariat en question. Mauvaise idée… ! Les agents présents n’ont que très moyennement apprécié la blague. L’homme a été arrêté sur place et sera invité à s’expliquer devant le tribunal.