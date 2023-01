«Ça me hantera pour toujours»: Harry Kane n’a toujours pas digéré son penalty raté contre la France

La fin d’année n’a pas dû être facile pour Harry Kane… Après avoir marqué dans cet exercice une première fois contre la France en quart de finale de la Coupe du monde au Qatar pour égaliser à 1-1, le capitaine des Three Lions avait loupé sa deuxième tentative qui aurait permis à l’Angleterre de recoller à 2-2.

« Je m’en souviendrai probablement le reste de ma vie, mais cela fait partie du jeu », a commenté Harry Kane auprès de la presse britannique. « Ça me hantera pour toujours, mais ça m’a rendu encore plus avide de trophées. Cela ne va pas m’affecter en tant que joueur ou en tant que personne ».

Face à Hugo Lloris, son partenaire de club, Harry Kane avait tiré au-dessus des cages. Avant ce match face aux Bleus, l’attaquant de 29 ans affichait pourtant un très beau taux de réussite dans cet exercice. « Je continuerai à travailler dur pour m’améliorer. Après que c’est arrivé, je voulais juste rejouer le plus vite possible et le sortir de ma tête, a poursuivi Kane. Je dois faire avec… Ça a été un moment dur pour moi, mais cela fait partie des hauts et des bas de notre sport ».