«Tu n’as pas pris une ride», «Toujours aussi ravissante»: Maria Del Rio partage un cliché vieux de 15 ans, les internautes conquis (photo)

Ce 5 janvier, Maria Del Rio replongeait dans ses souvenirs, et en faisait profiter ses abonnés. Sur Instagram, celle que vous avez plébiscitée dans la catégorie meilleure personnalité radio aux Ciné-Télé-Revue Awards 2022, a publié une photo d’elle, avec son petit Diego dans les bras.

Dans les commentaires, les internautes ont été nombreux à souligner son physique : « Pas pris une ride, mais comment tu fais ? Toujours aussi jolie et souriante », « Tu n’as pas changé Maria », « Toujours aussi ravissante et craquante » ou encore « Tu as toujours été mignonne », peut-on lire sous sa publication.