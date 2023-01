Surprise totale, clients stoppés à la porte, prix réduits…: Aldi décide de réitérer temporairement son opération qui avait attiré beaucoup de monde

En juillet 2022, Aldi surprenait ses clients de Deurne, dans la province d’Anvers, en ouvrant un magasin outlet temporaire. Si le concept est devenu plus récurrent, et donc plus connu, au fil des mois, cela était plus ou moins inédit à l’époque. Car dans cet entrepôt occupé spécialement pour l’occasion par l’enseigne hard-discount, on trouvait es articles non alimentaires sont vendus à des prix réduits.

Et cela avait donné lieu à des scènes folles. Rapidement, le magasin avait été victime de son succès avec une foule présente en nombre. Résultat, les clients étaient arrêtés aux portes d’entrée. « Un moment, on a décidé d’installer un système de filtrage à l’entrée pour que notre personnel puisse continuer à servir correctement les clients », expliquait, à l’époque, le porte-parole.