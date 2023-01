Brian Riemer exclut un retour de Wesley Hoedt dans le groupe d’Anderlecht pour affronter l’Union: «Sa situation reste la même»

Brian Riemer s’apprête à disputer son tout premier match devant son public ce dimanche (18h30), à l’occasion du derby bruxellois entre Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise.

« Je sens effectivement qu’il se passe quelque chose de spécial avant ce derby. À titre personnel, ce sera mon tout premier match à domicile depuis mon arrivée. J’en attends beaucoup même si je sais que ça va être difficile », a-t-il préfacé ce vendredi en conférence de presse. « Je veux que l’on montre à nos supporters ce dont on est capable. Je n’ai encore jamais assisté à un match dans notre stade, je suis très excité de découvrir cela. Ce stade doit faire peur, les fans doivent participer à cela. »

Le nouveau coach des Mauves a ensuite fait le point sur l’infirmerie et sur ses différentes options en défense centrale, suite à la blessure d’Hannes Delcroix pour plusieurs semaines. « La rééducation de Zeno Debast évolue bien. Il s’entraînera pour la première fois avec le groupe ce samedi. En fonction de cet entraînement, on va voir s’il peut jouer. Sa santé prime, le médecin ne va donc pas lui donner le feu vert s’il y a un risque de rechute », a-t-il insisté. « Diawara a déjà joué dans l’axe de la défense, tout comme Sardella et Sadiki. Un retour de Hoedt ? Non, sa situation reste la même. »