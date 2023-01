Chronique de Sharko : les pépites du 7e art et le succès du film «Avatar»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Avatar – The Way of Water » vient de sortir sur nos écrans, en 3D, 4DX, 5D super HD+ et même en stéréoscope avec visionneuse pour les plus vieux d’entre nous, mais qu’en est-il du premier opus « Avatar » sorti en 2009 ?