D3B ACFF: Mehdi Adib (Aywaille) a vécu une belle histoire à La Calamine, qu’il retrouve ce dimanche

C’est un déplacement à Aywaille qui attend La Calamine pour le premier match de l’année 2023. Une tâche loin d’être aisée quand on sait que les deux équipes disposent du même nombre de points (23) au classement.

Du côté aqualien, on retrouvera un certain Mehdi Adib. Les suiveurs de La Calamine se rappellent certainement de son nom. En effet, il a évolué durant trois saisons au stade Prince Philippe : de 2015 à 2018. « Je me souviens : après trois saisons au Stade Disonais où j’ai explosé en tant que latéral droit, Tony Niro, qui entraînait La Calamine à l’époque, était venu aux nouvelles. J’étais jeune et je me suis dit que c’était un bon challenge pour moi. »

Dernière saison compliquée

Il passera finalement trois saisons sous la houlette de Tony Niro, Jonathan Negrin, Philippe Dallemagne et enfin Luc Sluysmans. À l’époque, les Calaminois évoluaient en D2 Amateurs. C’est là que Mehdi Adib a véritablement découvert la Nationale (qu’il n’a plus quittée depuis) même s’il était apparu à l’une ou l’autre reprise en D3 avec Verviers avant son passage à Dison. « C’était un bon club où il était agréable de jouer. Je me suis vraiment bien amusé et je me rappelle de gros matchs contre le RFC Liège, le Beerschot ou encore le RWDM », se souvient le défenseur âgé de 30 ans.

Mehdi Adib se souvient particulier d’Egide Sebastian. - Cl.D.

Néanmoins, il a aussi connu le début de la crise qui a vu La Calamine basculer de la D2 Amateurs à la 1ère provinciale. Il est parti vers Herstal juste après la descente vers la D3 Amateurs. « Les deux premières années, ça a été. Mais la dernière a été bien plus compliquée. L’équipe n’était plus du tout compétitive et j’ai décidé de partir car on descendait. »

Sous Égide Sebastian

D’ailleurs à l’époque, c’était encore le mythique Égide Sebastian qui était à la tête du club. Un personnage athypique que Mehdi Adib a appris à apprécier. « On parlait souvent de lui comme quelqu’un de sanguin, mais je n’ai jamais eu de problème avec lui. Ce n’était pas le plus grand bavard mais on pouvait discuter avec sa femme qui était également impliquée. Je me souviens qu’à la fin de saison, on avait été appelé dans son garage pour venir prendre notre dernière enveloppe et je me souviens qu’elle était très touchée par la situation. Les deux s’étaient beaucoup impliqués. »

Il a d’ailleurs connu la passation de pouvoir entre Égide Sebastian et Vincent Hubert, le président actuel, qui espérait d’ailleurs le conserver à l’époque. « Mais il était conscient qu’il allait être compliqué pour lui de garder les joueurs car la saison avait été compliquée. Et puis, habitant du côté de Liège, cela devenait difficile avec les longs trajets. Néanmoins, on s’est quitté en bons termes et je suis très heureux de constater qu’ils ont fait les efforts afin de faire revenir le club en Nationale. »

Un coup de fouet

Lors du match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur le score de 0-0. Néanmoins, le nombre d’occasions était à l’avantage des Germanophones. « Ils gèrent parfaitement les systèmes sur leur synthétique. C’est une équipe très joueuse qui dispose de pas mal de qualité. »

Mais Aywaille aura à cœur de l’emporter après les nombreux remous en coulisses fin de l’année civile. Jean-Michel Ummels, le coach que l’on a connu à Dison et Weywertz dans le passé, a rendu son tablier. C’est Patrick Fabbri (lui qui était directeur sport) qui a repris son costume jusqu’à la fin de l’année. « J’espère que l’équipe aura le coup de fouet nécessaire pour relever la tête. Patrick Fabbri était le plus à même de reprendre le groupe car il connaît tout le monde. À voir si ce changement portera ses fruits. »

Voilà La Calamine prévenue.