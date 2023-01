Jacques Borlée et Mario Innaurato donnent leurs conseils pour reprendre le sport comme un pro: «La première chose à faire c’est de se demander où l’on en est et où l’on souhaite aller»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

2023 a pointé le bout de son nez et avec elle, les bonnes résolutions de début d’année. Pour beaucoup, ces bonnes résolutions s’accompagnent d’une perte de poids et d’une reprise du sport.

Pour tenir ces bonnes résolutions sportives, rien de tel que des conseils de pro ! Pour Mario Innaurato, ancien préparateur physique pour les Diables Rouges, rien de tel que l’élaboration d’un plan pour atteindre ses objectifs. « La première chose à faire c’est de se demander où l’on en est et où l’on souhaite aller. » Peu importe quel est l’objectif, le but est toujours d’être régulier et surtout de bouger. « Il faut toujours recommencer en douceur. Ça ne sert à rien de reprendre à fond tout de suite, ça revient à se mettre en danger. Il faut se dire que quelqu’un qui souffre d’une blessure ira toujours moins vite que quelqu’un qui écoute son corps », explique le préparateur physique.