Accident sur le pont de Buda: la navigation des bateaux est rétablie

La navigation fluviale peut reprendre, une semaine après l’accident sur le pont de Buda, où une péniche avait heurté le tablier du pont. Ce dernier n’était pas relevé, comme cela doit être le cas quand un bateau navigue sur le canal à sa position. Cet accident avait fortement abîmé le tablier du pont, ce qui avait provoqué l’impossibilité pour le pont de se lever. Le trafic fluvial était donc interrompu.

« Le Port de Bruxelles remercie tous ses clients et les utilisateurs de la voie d’eau pour leur patience pendant cette interruption de la navigation. Les travaux d’enlèvement du tablier du pont ont été effectués par les sociétés Hye et Saerens. Le tablier endommagé sera acheminé par barge jusqu’aux ateliers de Hye, dans les environs d’Anvers, pour y être examiné et réparé », communique le Port de Bruxelles.