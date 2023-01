Chine Thybaud («Lycée Toulouse Lautrec»): «On finit par oublier le handicap» Révélée dans le film « Tout nous sourit », la jolie blonde nous parle de son personnage et du tournage de « Lycée Toulouse Lautrec ». @ FRANÇOIS ROELANTS / FEDERATION STUDIOS / TF1

Par Lenny Verhelle

Récompensée au dernier festival de La Rochelle, la série « Lycée Toulouse Lautrec » fait partie de ces programmes à la fois drôles et touchants qui méritent la plus grande écoute. Doté d’une écriture très juste, le feuilleton dépeint le quotidien de jeunes qui évoluent dans une école adaptée à toutes les conditions. « La série montre l’importance des établissements mixtes », souligne Chine Thybaud, alias Victoire, une élève valide de 17 ans qui se doit d’encadrer une autre élève invalide. « Ce n’est pas normal que 99 % des lycées ne soient pas accessibles aux personnes en situation de handicap et qu’ils soient réunis dans des établissements spécialisés. Cette mixité dès le début de la scolarité permettrait une meilleure appréhension de la différence. » Propulsée dans cet environnement particulier, Victoire a du mal à se faire une place, avant, finalement, de trouver ses marques. « Dès la lecture du premier épisode, j’ai trouvé le scénario très bien écrit avec des dialogues intelligents et sans cliché », avoue son interprète. « Le langage des jeunes peut très vite être caricatural. Parler de l’adolescence est compliqué mais encore plus couplée au handicap. Lycée Toulouse Lautrec offre une représentation plus fine des adolescents que celle que l’on voit habituellement à l’écran. »

Pour se préparer à son rôle, la jeune fille a d'abord rencontré Fanny Riedberger, qui est à la fois la scénariste, la productrice et la coréalisatrice des deux premiers épisodes. « Elle a été scolarisée pendant trois ans au vrai lycée Toulouse Lautrec, la série est inspirée de sa vie », relève l'actrice. « On a beaucoup échangé. J'ai pu rencontrer certains comédiens et fait plusieurs essais avec eux. Puis il y a eu une semaine entière de répétition dans le lycée où j'ai fait la connaissance du personnel et des élèves actuellement scolarisés là-bas. Pendant tout le tournage, le lycée était en fonctionnement. La quasi-totalité des figurants sont des élèves ou d'anciens élèves ! Certains personnels soignants ont également participé à la série. On a appris à cohabiter et finalement, quand j'arrivais le matin, j'avais tout simplement l'impression d'aller au lycée. Cette immersion dans le réel se ressent dans la série. L'établissement Toulouse Lautrec est unique en France et montré comme il est au quotidien. »

« Au fil des épisodes, on finit par oublier le handicap », poursuit alors Chine Thybaud. « On s’aperçoit très vite en suivant les histoires de Lycée Toulouse Lautrec que la cohabitation entre les élèves est plus que possible. »

Pour autant, mettre en boîte cette série n’aura pas été de tout repos. « Ce tournage a été compliqué, épuisant, mais il n’y a pas eu de conflits », confie la comédienne. « Tout le monde s’est bien entendu. On était très solidaires ! »