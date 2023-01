L’année 2023 sera-t-elle une année heureuse pour vous ? La position des planètes permet de décrypter les énergies et comprendre quels grands événements peuvent arriver. En 2023, Patricia Millis voit une année où « les gens ne vont plus se laisser faire et réclamer leur liberté et leur indépendance », ainsi qu’une année « chanceuse » pour les béliers. Voici toutes ses prédictions.