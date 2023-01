«Sur la ligne»: un nouveau magazine d’enquête sur France 2

Le jeudi reste plus que jamais la case réservée aux magazines d’info sur France 2. Et pour débuter l’année, la chaîne lance un nouveau magazine d’enquête à dimension internationale, « Sur la ligne ». Un nouveau format présenté par un duo inédit formé de Djamel Mazi, qui a débuté sur iTélé (devenue depuis CNews) avant de passer sur le service public, et de Christophe Kenck, grand reporter qui a couvert de nombreux conflits en Tchétchénie, au Kosovo, en Irak, en Afghanistan, en Syrie ou en Ukraine.

Pour le premier numéro de « Sur la ligne », le tandem a pris la route le long du mur qui sépare les États-Unis du Mexique. Celui que l’on surnomme le « mur de Trump » a été en fait bâti aussi bien par des présidents républicains que démocrates. Cette longue muraille de 1385 kilomètres est censée protéger le pays de l’immigration illégale et du trafic de drogue, mais est bien plus perméable qu’on le pense. Près de 3 millions de personnes ont ainsi traversé illégalement la frontière en 2022. Et 600000 sont parvenues à rester aux États-Unis. Mais à quel prix ! Souvent, les migrants ont laissé derrière eux leurs proches avec peu d’espoir de les revoir un jour. Mais, parfois, des petits miracles se produisent et les familles peuvent se réunir à nouveau…