«L’agence – l’immobilier de luxe en famille»: même François Berléand fait appel à eux

Considérées comme une valeur sûre côté audiences, les émissions immobilières continuent de faire les beaux jours des chaînes télé. Ce jeudi, c’est la saison 3 de « L’agence : l’immobilier de luxe en famille » qui débute sur TMC. Cette émission, dans la veine de « Selling Sunset » sur Netflix (mais en moins bling-bling tout de même) met en scène la famille Kretz, composée d’agents immobiliers de luxe. Tous les codes de la télé-réalité sont là, pour accrocher les téléspectateurs.

Le défi était notamment d’allier l’extraordinaire à l’ordinaire, en permettant à chacun de se retrouver dans un programme axé sur l’ultra-luxe, même si on sait qu’on n’aura jamais les moyens de se payer un seul des biens présentés à l’écran. « Ce mélange fonctionne grâce à une incarnation forte, une famille authentique et attachante qui, comme les téléspectateurs, s’émerveille à chaque découverte et souhaite le partager », explique Eve Ewing, directrice générale de Réservoir Prod. Un avis que partage Martin, le fils aîné de la fratrie : « Lorsqu’on découvre des biens exceptionnels, on se dit qu’on doit les montrer ! Cela nous fait rêver aussi, les autres familles peuvent se reconnaître en nous. »