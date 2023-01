Les négociations entre le gouvernement fédéral et Engie se poursuivent dans la plus grande discrétion: «La facture finale pourrait flirter avec les 20 milliards»

Les négociations entre le gouvernement fédéral et le groupe énergétique français Engie se poursuivaient vendredi dans la plus grande discrétion, avec encore et toujours comme objectif de trouver un accord sur la prolongation de 10 ans de la durée de vie des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge, Tihange 3 et Doel 4. Très peu d’informations ont filtré sur le déroulement des négociations, censées aboutir à brève échéance.

Les journaux ’L’Echo’ et ’De Tijd’ affirmaient toutefois vendredi, citant des sources gouvernementales, que la question de la gestion des déchets nucléaires – et de son coût – est « la plus épineuse », Engie souhaitant toujours fixer un plafond. La chaîne d’information économique en continu française BFM Business avait pour sa part indiqué jeudi que la facture finale, « pourrait, selon les modalités de l’accord, flirter avec les 20 milliards » d’euros.