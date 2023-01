Le Domaine des Grottes de Han recrute déjà pour la saison touristique 2023, avis aux amateurs!

Pour la saison 2023 qui démarre au début du mois de février, le Domaine recherche une douzaine de personnes. Les profils recherchés sont les suivants (m/f/x) : 2 guides pour la Grotte, 2 agents d’accueil, 1 préposé(e) à la vente boutique souvenirs, 1 chauffeur tram, 1 chef soigneur animalier et du personnel HoReCa. Une séance d’information a lieu le 9 et le 16 janvier au sein des Grottes de Han.

Le Domaine des Grottes de Han, l’une des attractions phares de la région namuroise, comprend une grotte classée 3 étoiles au Guide Vert Michelin et un parc animalier de 250 hectares, au cœur de l’Unesco Global Geopark Famenne-Ardenne.

Du 23 janvier au 10 février, les candidats se formeront en situation au sein du Domaine. Pendant ces 15 jours, les stagiaires pourront ainsi se former aux techniques d’accueil du tourisme mais aussi perfectionner leur néerlandais. La condition d’accès ? Être demandeur d’emploi et disposer de connaissances de base en néerlandais.

Au programme de cette formation

Le programme de formation comprend l’analyse et la gestion de la clientèle, les techniques d’accueil et de communication, de la bureautique, des informations sur le secteur du tourisme en Wallonie et du néerlandais touristique intensif. L’objectif de ce module est de lever les freins qui peuvent apparaître dans l’usage de cette langue par les francophones ; oser s’exprimer en néerlandais avec l’aide du vocabulaire nécessaire pour le tourisme.

Le Centre de compétence Forem Tourisme propose par ailleurs plus de 80 formations en Wallonie (30 pour demandeurs d’emploi et 50 pour les travailleurs du secteur).