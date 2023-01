Rebondissements dans le meurtre de Diana (Luxembourg): les voisins de la victime témoignent

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 22 décembre dernier, le corps sans vie de Diana Martins Cachapa (32 ans) était retrouvé dans un appartement de Bonnevoie. Le Parquet indiquait que le corps en question avait été retrouvé démembré. Une affaire sordide qui n’est pas sans rappeler celle de Diana Santos, cette portugaise dont le corps avait été retrouvé démembré à Mont-Saint-Martin, à deux pas de chez nous.

Le meurtrier n’est pas le propriétaire des lieux

Suite à cette macabre découverte, nos confrères luxembourgeois nous apprenaient que le propriétaire de l’immeuble, un homme d’origine portugaise, était arrêté dans la foulée. Placé en détention provisoire à la prison de Sanem, l’homme de 45 ans était accusé de meurtre, de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre.

Or, selon les informations recueillies par nos confrères de Contacto, l’homme arrêté ce jour-là ne serait finalement pas le propriétaire des lieux et encore moins d’origine portugaise. Néanmoins, il aurait eu l’intention de tuer plusieurs personnes… Un des locataires de l’immeuble en question a tenu à apporter quelques éclaircissements sur cette affaire : l’homme est d’origine hispanique et était locataire d’un des appartements. Psychopathe, il avait l’intention de s’en prendre à plusieurs personnes.