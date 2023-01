Quatorze formations gratuites dans le Tournaisis pour bien entretenir son verger

Trop souvent délaissée les premières années, la taille permet de sélectionner les branches qui assureront le futur rôle de charpentières de l’arbre fruitier ; on parle alors de taille de formation. Une erreur fréquente consiste à commencer à tailler son arbre après 10 ans, provoquant des blessures plus importantes. À l’opposé, les vieux vergers sont souvent délaissés au prétexte qu’ils sont trop âgés et qu’une taille pourrait les achever. Or les tailles sur les vieux arbres permettent de les rajeunir et d’allonger ainsi leur durée de vie ; on parle alors de taille de restauration.

Sur des terrains différents

Entre ces deux moments de la vie de l’arbre, il reste indispensable de tailler, idéalement chaque année. Mais attention ! Pas n’importe comment ! Au Parc naturel des Plaines de l’Escaut et au Parc naturel régional Scarpe Escaut, les équipes préconisent une taille dite « en axe central » qui réduit le stress sur l’arbre et assure une bonne longévité et une belle production de fruits !