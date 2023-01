Luc Trullemans n’a pas que des mauvaises nouvelles pour les Belges mais…: voici ses prévisions météo qui persisteront au moins jusqu’à la mi-janvier

Nous commencerons la journée avec un temps sec et des périodes ensoleillées qui seront surtout observées sur la partie centrale du pays mais qui laisseront la place à plus de nuages en cours d’après-midi.

La récurrence de passages dépressionnaires actifs à l’ouest et au nord des Iles britanniques maintiendra encore ce week-end un courant océanique doux sur l’Europe occidentale avec pour ce samedi encore des températures diurnes entre 6º pour le plateau des Hautes Fagnes et 10 à 11º en plaine et à la mer.

Une perturbation pluvieuse abordera la côte vers midi et se déplacera vers l’intérieur du pays en donnant des pluies intermittentes (1 à 5L/M²) devenant plus copieuses sur le sud de la province de Luxembourg avec 5 à 10 L/M². Le vent orienté au sud soufflera avec des pointes de 40 à 70 km/h.

La nuit suivante il pleuvra encore quelque peu au sud du sillon Sambre et Meuse tandis que des éclaircies apparaîtront sur l’ouest et le centre du pays. Minimales entre 4 et 8º en Ardenne et de 8 à 9º ailleurs.

Dimanche, le centre de la dépression principale se déplacera vers le nord près de l’Ecosse, maintenant chez nous encore un courant de sud à sud-ouest avec de nouvelles pluies se propageant du sud du pays vers les autres régions.

Cela donnera encore de bonnes précipitations sur le versant sud de l’Ardenne avec par exemple de 10 à 20 L/M² sur le sud des provinces de Namur et de Luxembourg avec un risque de débordement de certains cours d’eau dans la région.

Lundi, comme le courant virera plus à l’ouest, un air moins doux mais encore bien instable déterminera un temps variable ou nuageux avec des passages d’averses mais aussi de quelques éclaircies qui se manifesteront plutôt au littoral et sur l’ouest du pays.

Ces averses seront parfois de grésil ou de neige fondante sur les hauteurs ardennaises.

Il fera donc plus frais avec températures de 2 à 4º sur le haut-relief de l’est et de 5 à 9º dans les autres régions.

Mardi, une nouvelle dépression océanique se creusera au nord-ouest de l’Irlande entraînant ses zones de pluie du nord-ouest de la France vers le Bénélux avec les premières précipitations le long de la frontière française en début d’après-midi.

Les températures seront comprises entre 2 et 7º au lever du jour mais augmenteront régulièrement en cours de journée pour afficher 4 à 9º en Ardenne et 9 à 13º en plaine et à la côte en cours de soirée.

Le vent qui sera revenu au sud-ouest sera encore désagréable en soufflant avec des pointes de 55 à 75 km/h.

Évolution de mercredi au week-end

Le fort courant océanique persistera avec encore plusieurs passages de perturbations pluvieuses qui pourront donner, surtout mercredi et vendredi, encore assez bien de précipitations et de vent.

Les températures resteront d’un bon niveau avec des maximales généralement comprises entre 4 et 8º sur le relief ardennais et entre 8 et 12º dans les autres régions.

Tendance probable la semaine du 16 au 20 janvier

Il n’est pas impossible que le courant nous vienne de plus en plus du nord de l’Océan atlantique ce qui impliquerait une baisse des températures sous un régime d’averses qui deviendraient de neige fondante ou de neige sur la haute Ardenne et de pluie ou de grésil en plaine.

Les températures diurnes iront alors se situer entre 2 et 5º en Ardenne et entre 5 et 9º sur le centre et l’ouest du pays.