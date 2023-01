Le groupe «Ensemble!» invite à se mobiliser contre l’arrivée de Wonterspan à Blandain

Le mouvement citoyen « Ensemble ! » réagit, à son tour, au projet d’implantation d’une entreprise de fabrication de pellets et produits dérivés sur le site de Tournai Ouest 3. Il précise, dans un communiqué : « La société WONTERSPAN entend exploiter un incinérateur de déchets de bois pollués destiné à fournir la chaleur nécessaire au séchage de pellets de bois fabriqués en son sein. Cette activité suscite des craintes légitimes auprès des très nombreux riverains du zoning, riverains qui ont d’ailleurs dû mener d’autres combats pour tenter de préserver leur cadre de vie (notamment le dossier éolien) et qui craignent maintenant pour leur santé (dioxine). La récente condamnation de WONTERSPAN en Flandre (entrave au respect des normes d’émission et de rejets polluants) renforce la défiance envers ce projet ».

Le groupe Ensemble invite donc à la mobilisation, à la suite des riverains. « Nous appelons toutes les personnes concernées par le processus décisionnel à faire obstacle à ce projet, en répondant à l’enquête publique qui se clôture le 16 janvier 2023 par mail via l’adresse « service.urbanisme@tournai.be » en renseignant la référence du dossier : PEU/2022/9 – AD et en signant la pétition en ligne : https ://www.petitionenligne.be/opposition_a_limplantation_dun_incinerateur_dans_le_zoning_tournai-ouest Tournai et la Wallonie picarde méritent mieux », conclut Benjamin Brotcorne, conseiller communal et chef de groupe du mouvement.