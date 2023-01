Spectacle «Décovid-toi» à Saint-Ghislain: des jeunes de Dour montent sur scène

Comment les ados ont-ils vécu le Covid ? De cette question est né un spectacle décapant entièrement créé par les ados de la Mj Dour soutenu par la Fédération Wallonie Bruxelles avec pour partenaire la Bande à P’Art, troupe d’impro de l’entité.

L’affiche. - D.R. « Décovid’ – toi » est un spectacle plein d’émotion et d’imagination mais aussi de gags et de caricatures puissantes. Les ados ont livré sans censure, leur parole sur cette période de confinement et de ruptures sociales.