D2 ACFF | Le bilan des notes à Dison: Kissima Diak Mara a rapidement mis tout le monde d’accord

Le Stade Disonais a découvert les joies de la D2 ACFF et s’est parfaitement acclimaté à son nouvel environnement comme le prouve cette magnifique troisième place au classement. Des performances qui se ressentent également dans les notes des joueurs que l’on attribue après chaque rencontre.

Globalement, tout le monde a la moyenne et de loin mais certains joueurs tirent clairement leur épingle du jeu. Anthony Manfredi (6,06) et Guillaume Legros (6,17) ouvrent le top 5 mais sont un peu courts pour le podium. À la troisième place, on retrouve le latéral Laurent Clerbois avec 6,18 de moyenne, juste derrière Abdou Akdim qui, avec 6,27, est sans conteste la grosse surprise de la saison du côté disonais.

Mais personne ne fait mieux que Kissima Diak Mara ! Le défenseur débarqué de Gouvy cet été s’est imposé comme le véritable patron dans l’arrière-garde disonaise. Sa note moyenne de 6,33 le prouve. Intransigeant dans les duels et doté d’un excellent placement, le joueur de 24 ans est un roc que les attaquants adverses ont bien du mal à contourner.

Encore un cap à passer

« C’est quand même une surprise pour moi d’être tout en haut de cette liste. Mais tout ça, c’est grâce au travail de tout un groupe. » C’est surtout son adaptation ultra rapide qui impressionne. Après seulement quelques semaines à Dison, son statut de titulaire indiscutable ne souffrait déjà plus d’aucune contestation. « Si je me suis adapté aussi vite, c’est parce que je suis dans un bon groupe. Évidemment, j’arrivais ici pour jouer mais je n’en étais pas certain. En tout cas, je suis satisfait de ce que j’ai montré jusqu’à présent. Mais, je sais que je peux encore passer un cap », explique le défenseur passé par Cointe, Huy et Gouvy dans le passé.

Il est difficile pour Dison de faire mieux dans la série. Pour un promu, cette troisième place est assez inattendue. « L’objectif était de finir dans le top 5 au premier tour et c’est réussi. Je pense que l’on doit chercher à se maintenir à cette place d’ici la fin de la saison. Pour le reste, on verra bien. En tout cas, on doit continuer à travailler car il y a des choses à améliorer dans toutes les lignes. Ce n’est pas parce qu’on est à la troisième place que l’on doit se reposer. »

Une revanche à prendre

Ce week-end, c’est la réception de Tubize qui attend « Kiss » Mara et ses coéquipiers. Une équipe qui a laissé un bien mauvais souvenir à Dison. En effet, lors de la joute aller, les hommes de Christophe Kinet se sont lourdement inclinés, 6-0 ! Un « offday » total dans une première partie de saison durant laquelle Dison s’est démarqué de par sa régularité semaine après semaine.

« Franchement, je ne suis même pas capable d’expliquer ce qu’il s’est passé ce jour-là », affirme le défenseur. « Personne n’a été bon et moi le premier. Ce dimanche, c’est carrément un match de revanche pour nous. Même si on s’est préparé au mieux, ça va se jouer dans la tête. »

Et en cas de bon résultat, Dison réaliserait une bonne opération puisque Tubize possède le même nombre de point au classement.