Procès des attentats à Bruxelles: «Nous avons reçu l’ordre de trouver d’éventuelles dernières victimes»

Le témoin faisait partie d’une équipe qui est intervenue dans la station de métro Maelbeek après l’attentat. « Quand nous sommes descendus du camion, notre officier nous a demandé de prendre du matériel de désincarcération. Nous sommes descendus en station, c’était très très dur car évidemment, on ne se rendait pas compte de ce qu’on allait voir. Il y avait tout d’abord les odeurs », a relaté le pompier. « Nous, notre but, c’était de désincarcérer l’un des wagons pour pouvoir trouver d’autres victimes. Ma première réaction était de vouloir faire demi-tour. Mais on est obligé d’avancer. Mes premières images d’arrivée sur le quai, c’était la tête d’une personne avec une lacération diagonale sur le visage. Je me rappelle du tronc d’une personne… », a poursuivi le pompier, la gorge serrée.

« On a entendu sur notre radio portable le message d’évacuation. Je me suis dit, en voyant les cadavres et les restes humains, peut-être qu’il y a encore un risque d’explosion, tout en avançant, tout en ayant peur. J’avais l’impression d’être dans un mauvais rêve, un cauchemar », a-t-il dit.