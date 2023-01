Une page se tourne à Mouscron: après avoir fait vivre le quartier pendant 93 longues années, la boulangerie Delmotte ferme ses portes

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

93 ans, c’est le nombre d’années qu’a passé la famille Delmotte à la tête de la boulangerie du même nom dans le quartier du Mont-à-Leux. Depuis ce lundi 2 janvier, la boulangerie a fermé ses portes.

La boulangerie a fermé ses portes le 2 janvier. - ES

Ils étaient pourtant installés rue du Mont-à-Leux depuis 1930 ! Trois générations se sont succédé à la boulangerie : d’abord Gaston Delmotte, le grand-père, et sa femme Marcella ; Michel, le père, avec Henriette, sa femme ; et enfin Marc et Isabelle depuis près de 40 ans. « Ça n’a pourtant pas marché avec mon fils. Il n’a jamais voulu se lancer là-dedans, loin de là », sourit Isabelle Delmotte. Mais la famille gardera les souvenirs de toutes ces années d’investissements. « C’est une page qui se tourne. On en a fait des choses ! Des concours de Noël, de façades, de Père Noël… On tissait des liens avec la clientèle dans le quartier. »

Durant toutes ces années, Marc et Isabelle ont vu les choses changer.