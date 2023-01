Annie et Michel, de Presles, participent à la nouvelle émission de la RTBF «The Dancer» avec une valse viennoise: «Pendant l’émission, c’est stressant car on danse dans une pièce vide, on ne voit pas le public, mais on l’entend»

Ce couple, originaire de Presles (Aiseau-Presles), pratique la danse de salon depuis 14 ans et s’est inscrit avant tout pour se lancer un défi. « C’est une amie qui nous a encouragés à nous inscrire. Nous, nous nous trouvions trop amateur et avions peur de nous ridiculiser face à des professionnels. Mais elle nous a convaincus et nous avons envoyé une démo à la RTBF. Il y a eu près de 700 candidats à soumettre une démo. Sur ceux-ci, environ 300 candidatures sont été conservées et rappelées pour passer une audition à Bruxelles. Nous, on s’est dit ‘On va tester l’expérience, ça va être fun’, on a fait ça sans arrière-pensée. Après ces auditions, 80 candidatures ont été conservées pour les émissions. C’était stressant quand on a reçu la convocation pour le tournage », lance Michel.

Michel et Annie se sont lancés dans la danse il y a 14 ans. - DR

De la danse de salon

Michel, 68 ans, retraité d’une petite épicerie et Annie, 62 ans, secrétaire médicale, se sont lancés dans la danse sur le tard.