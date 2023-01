«Every loser» : un 20e album pour Iggy Pop, 75 ans, qui renoue avec le punk rock! Iggy Pop débute l’année sur des chapeaux de roue. Il vient de sortir « Every loser », son 20e album. Bonne nouvelle : Iggy, 75 ans, renoue avec le punk rock de ses débuts. Bluffant.

Par Romain Goffinet Responsable de l'information générale

En 1947, la légende raconte que les fées se sont penchées sur le berceau du petit James Osterberg et qu’elles lui ont fait un don : celui de la jeunesse éternelle. La preuve 75 ans plus tard : celui que tout le monde connaît désormais sous le nom d’Iggy Pop sort un album de punk rock tapageur. Le 20e de sa discographie solo. L’iguane n’a rien perdu de sa fougue au fil des ans, malgré les excès en tous genres. Au contraire : l’ex-acolyte de David Bowie est toujours au top de sa forme. Il débute 2023 en fanfare avec « Every Loser », déjà un des grands disques de l’année. Un album porté par un premier single explosif, « Frenzy », qui ne jurerait pas dans le répertoire des Stooges. Brut de décoffrage ! Tout comme « Neo Punk », « Modern Day Ripoff » ou « The Regency ». Cela change de l’album précédent, « Free », sorti en 2019, qui était plutôt jazzy et où Iggy parlait plus qu’il ne chantait.

« Une seule prise » Iggy Pop sait s’entourer de bons musiciens. Et quand on est une légende vivante comme lui, on a droit au meilleur. On retrouve ainsi sur ce disque Chad Smith, Dave Navarro et Josh Klinghoffer (membres actuels ou passés des Red Hot Chili Peppers), Duff McKagan (Guns N’ Roses), Travis Barker (Blink 182), Stone Gossard (Pearl Jam), et on en passe. Vu le casting, pas étonnant que le résultat soit si bon.

Iggy Pop s’est confié sur la manière dont ce disque a été enregistré. « J’ai enregistré la plupart des morceaux en une seule prise. Je vois ça comme une performance, comme pour un concert. On répète beaucoup. Et puis quand tout est en place, que le monde est prêt, go ! »