En larmes, l’un des premiers policiers intervenus à la station Maelbeek livre un témoignage poignant: «J’entendais des voix, des gens pleuraient, hurlaient»

Comme à son habitude, le binôme policier se sépare: l’un reste à l’extérieur de la station tandis que le témoin pénètre à l’intérieur. «La fumée était très dense, je ne voyais pas mes mains», a-t-il raconté. «Sur la mezzanine, j’entendais des voix, des gens pleuraient, hurlaient.» L’agent les évacue et effectue des aller-retours. «Je me rappelle m’être dit qu’il fallait que j’arrête de crier police» en descendant dans la station, car il craint d’être pris pour cible.

Après avoir évacué plusieurs personnes, le policier s’enfonce dans la station et arrive sur le quai. Il explique être confronté directement à des blessés graves, dont une femme, propulsée contre le mur de la station. «Elle était consciente, elle essayait de ramper, elle gémissait. J’ai vu son état et je savais que je ne pourrais pas faire grand-chose.»

Il finit par descendre sur les voies et rencontre alors le conducteur de la rame de métro, qui «titubait» et répétait sans cesse «voiture 2». Il l’évacue et le policier s’attelle alors à établir un premier bilan de la situation: «je compte le nombre de blessés, le nombre de morts. C’était très difficile».

Le témoin a terminé son intervention en confiant qu’il s’agissait de «la plus grande catastrophe que je vivais, de loin la pire (...). Tous les policiers et les pompiers, on est régulièrement amenés à voir des accidents, des meurtres. Mais des choses comme ça, c’est exceptionnel. Et pourvu que ça reste exceptionnel».