D2 | Pour s’en sortir, Solières devra faire (beaucoup) mieux au second tour

On s’attendait à des mouvements mais à ce jour, seul le départ d’Arenate, en fin de contrat, a été acté. « On espère transférer dans le courant du mois. On a plusieurs contacts mais, on le sait, c’est très difficile, à notre niveau, de trouver de réels renforts. Nous devons renforcer le groupe déjà dans la quantité pour avoir des solutions et ne pas nous retrouver comme maintenant en manque de joueurs disponibles », confirme le coach hutois.

« Allier qualité et solidarité »

Actuellement relégable, nul doute que tout sera mis en place pour le sauvetage. « On n’est pas largués non plus au classement avec deux équipes derrière nous et trois qui nous précèdent de très peu. Après tous les déboires que nous avons connus, on espère évidemment faire mieux pour le second tour. » Il faudra également apaiser les tensions qui avaient vu le jour en cours de saison. « Dans une équipe de foot c’est souvent comme ça. Quand les choses ne fonctionnent pas, même les plus calmes s’énervent, se trouvent des excuses, remettent la faute sur d’autres. Je leur ai demandé de se reconcentrer sur leur propre jeu pour faire une vraie équipe et d’allier qualité et solidarité qui, pour une formation qui joue le bas de tableau, est souvent la chose la plus importante. J’espère que le message est bien passé et qu’on se reprendra en mains car on a fait beaucoup d’erreurs, il faut en être conscients. »

Il reste dix-huit journées de compétition, le chemin est encore long. « D’une part on dispose de suffisamment de temps pour se sauver et d’autre part la saison semblera interminable si les résultats ne suivent pas. » Première étape ce dimanche à l’Union B que Solières dépasserait au classement, en cas de victoire. Une belle motivation en plus.

Le noyau :

Solières : Crahay, Bairamjan, Verbist, Vancoppenolle, Baumans, Ndeon, Espee, Bacanamwo, Bartholomé, Suray, Hanrez (?), Lokando, Bouarfa, Otte.

> Monin et Kabeya sont suspendus. Peisson est blessé (déchirure à la cuisse). Hanrez a repris la course, il se testera ce samedi matin.

Arbitre : M. Mathieu Vahé.

Match : dimanche à 15h.