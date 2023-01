D2 ACFF: le Stade Disonais a une grosse revanche à prendre sur Tubize: «Montrer que c’était un accident»

Alors que Dison lance son année ce dimanche avec la réception de Tubize (14h30), les hommes de Christophe Kinet n’ont repris le chemin des entraînements que ce mardi. « Je voulais laisser un temps de récupération assez long à mes joueurs vu que l’on s’est bien donné depuis le mois d’août », explique le coach.

Une préparation courte mais l’entraîneur n’aura pas beaucoup de mal à motiver les joueurs en vue de cette rencontre. Tout d’abord, Tubize occupe la 3e place au classement avec le même nombre de points que Dison (28). Seule la différence de buts départage les deux équipes et sur ce point, il n’y a pas photo : elle est de 0 pour Dison et de +15 pour Tubize !

Mais surtout car lors du match aller, les Stadistes ont pris le bouillon de tous les côtés pour s’incliner 6-0 ! « Soyons clairs, c’est une très lourde défaite. Si on a affronté une belle équipe, on n’a pas été bon ce jour-là. Néanmoins, les choses ont bien changé depuis et on aura à cœur de livrer une belle prestation afin de montrer que c’était un accident. »

En tout cas, il s’agira tout d’abord de ne pas réitérer les mêmes erreurs. « Tactiquement, on avait très mal commencé la rencontre. On avait cédé pas mal de terrain et toutes les erreurs se sont payées cash. Il faudra gagner la bataille du milieu de terrain pour espérer l’emporter. »

Série extrêmement serrée

Depuis plusieurs semaines, Christophe Kinet a toujours clamé que l’objectif était d’être dans le top 5 à la pause hivernale. Mais désormais, quelles sont les nouvelles attentes de l’ex-joueur professionnel ? « On refera le bilan dans quatre ou cinq matchs et on verra si on s’en sort bien. Cette série est tellement serrée… » C’est peu dire car il n'y a que 8 points d’écart entre la 3e et la 12e place.

Le Stade Disonais n’a en tout cas pas grand-chose à changer par rapport à ce qu’il a montré durant le premier tour. « Il y a toujours des petits détails à améliorer mais dans l’ensemble, on doit garder ce que l’on fait de bon. »

À noter que le président s’est penché sur la licence durant les vacances hivernales. Néanmoins, Christophe Kinet ne savait pas s’il allait introduire une demande ou non. Celle-ci est primordiale pour participer au tour final. Contacté, le président ne nous a pas répondu ce vendredi. À suivre…

Le noyau

Stade Disonais – Tubize

Stade Disonais : Rico-Garcia, Biondolillo, Mara, Manfredi, Clerbois, Schillings, Demarteau, Teruel, Akdim, Godard, Legros, Leers, La Delfa, Manchigov et X.

> Meunier et Palm sont suspendus. Binot, Courail et Castella sont toujours à l’infirmerie. Christophe Kinet devra choisir un 15e joueur après l’entraînement de samedi matin.

Match : dimanche à 14h30.

Arbitre : M. Bertholet.