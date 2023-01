Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 14 décembre dernier, la police fédérale publiait un court message sur son compte Twitter. Cinq jours après les arrestations de Panzeri, Giorgi et de Kaili, elle précisait que, dans le cadre d’un dossier du Parquet Fédéral de suspicions de corruption, visant des personnes actives au sein du Parlement européen, la Police Judiciaire Fédérale avait saisi près d’1,5 million d’euros lors de perquisitions menées en région bruxelloise.

Quatre photos accompagnaient ce tweet. On y découvrait un amoncellement de billets de banques, des valises et un sac remplis d’argent. Des montants trouvés au domicile de Panzeri, de Kaili et dans la chambre d’hôtel du père de cette dernière. Un scénario digne d’un James Bond avec des espions, des pots-de-vin et des surnoms qu’on s’amuse à donner. Le « cerveau » pour Panzeri. Le « play-boy » pour le compagnon de la belle Eva.

Dans cette histoire, il y a même un « géant » qui ne paraît pourtant pas si grand que cela. Il s’agit de l’ambassadeur du Maroc à Varsovie, Abderrahim Atmoun. Ce dernier était aux commandes de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne de 2011 jusqu’à sa nomination en tant qu’ambassadeur au mois de juin 2019. C’est de cette époque que date l’amitié entre lui et Panzeri.

Panzeri était considéré par Rabat comme « un allié pour combattre l’activisme grandissant des ennemis du Maroc en Europe ». Selon nos confrères du journal « De Standaard », l’équipe de Panzeri aurait reçu 50.000 euros pour chaque amendement anti-Maroc bloqué. Ils ont fait le compte.