La nonne Lutgarde organise sa 3ème édition de la chasse aux bières à l’Abbaye d’Aywiers

L’an dernier, 3.000 bières étaient cachées et pas moins de 500 chasseurs ont fouillé chaque recoin pour trouver un maximum de Lutgarde. Cette année, la plus grande chasse aux bières de Wallonie est de retour, avec quelques surprises.

À l’approche de Pâques, les chasses aux oeufs pour les enfants se multiplient dans tout le pays. À l’Abbaye d’Aywiers, aux portes de Lasne, les cloches ne déposent pas seulement des chocolats. Elles pensent aussi aux grands enfants en lâchant des bières depuis le ciel, pour le plus grand bonheur des amateurs.

Pour petits et grands enfants

Le programme de la journée est concocté et réfléchi pour que petits et grands soient comblés. Ainsi, les festivités démarrent avec une chasse aux œufs et aux jus de fruits, tombés du ciel, pour les enfants. Ensuite, c’est au tour des parents d’enfiler leur casquette de chasseur pour partir à la recherche des bières, lancées par les cloches depuis le ciel.