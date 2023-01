Tennis: Ysaline Bonaventure dans le dernier carré pour la 1ère fois: «Je pense que j’ai fait un match parfait»

Ysaline Bonaventure se retrouve pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d’un tournoi WTA. La Stavelotaine, 95e mondiale et issue des qualifications, s’est en effet qualifiée vendredi pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA 250 d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, en signant une belle performance. Elle a sorti la tête de série N.3 du tournoi, la Canadienne Leylah Fernandez, 40e mondiale et finaliste de l’US Open 2021, qu’elle a battue 6-4, 6-2 en 1 heure et 10 minutes.

« Je pense que j’ai fait un match parfait », a déclaré Ysaline Bonaventure après la rencontre. « J’ai été hyper solide dès le début du match. J’ai super bien servi, j’ai réussi à rester calme tout au long du match et à être la plus agressive possible. Ça a super bien marché aujourd’hui. Je pense que c’est mon agressivité qui a fait la différence. J’ai réussi à être très agressive dès les premiers points avec mon service et j’ai essayé de ne pas la laisser jouer. Ça a fait une énorme différence ».

Semaine importante

La joueuse belge de 28 ans, qui espère se retrouver dans le tableau final de l’Open d’Australie, dispute en Nouvelle-Zélande son premier tournoi de la saison 2023. « J’ai commencé le premier tournoi de l’année avec un peu de pression parce que je savais que je sortais du top 100 si je ne défendais pas mes points », dit Ysaline Bonaventure, qui avait remporté le tournoi ITF de Bendigo il y a un an juste avant l’Open d’Australie. « Je savais que cette semaine serait une semaine importante. Je suis hyper fière de mon niveau de jeu cette semaine. J’ai commencé avec un niveau plus ou moins correct et là, je pense que je n’ai jamais aussi bien joué. Il n’y a pas de quoi s’affoler mais c’est super de déjà atteindre ce niveau pour la première semaine de l’année ».

« Aucune pression »

En demi-finales, Ysaline Bonaventure affrontera Rebeka Masarova. Également sortie des qualifications, l’Espagnole, 130e mondiale, a de son côté éliminé la Tchèque Karolina Muchova (WTA 151) en deux sets serrés, 7-6 (7/4) et 7-6 (7/2).

« Je n’ai aucune pression », avance Ysaline Bonaventure. « Je suis déjà hyper fière d’avoir atteint les demi-finales. Je vais essayer de continuer à me concentrer sur mon niveau de jeu et sur moi et pas trop regarder ce qu’il y a en face de moi. C’est hyper important que je continue à être stable et tranquille mentalement ».

Avant Auckland, Ysaline Bonaventure avait atteint à trois reprises les quarts de finale d’un tournoi WTA, à Budapest en 2018, Hambourg en 2021 et Tallinn l’an dernier.