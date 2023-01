D1A: après le succès primordial contre Seraing, l’AS Eupen veut enchaîner face à Charleroi

Et c’est un autre gros défi à relever pour les Pandas qui vont affronter, ce samedi à 14h30, leur voisin au classement, le Sporting de Charleroi, qui compte le même nombre de points. Un adversaire un peu particulier, puisqu’il s’agit de l’ancien employeur du nouvel entraîneur de l’AS, Edward Still.

« Nous avons bien profité de ces deux semaines pour continuer à travailler sur les chantiers fondamentaux, c’est-à-dire principalement dans le domaine défensif », explique l’entraîneur. En outre, l’accent a été mis sur la force physique des joueurs afin qu’ils soient idéalement préparés pour la suite de la saison. Seuls Amadou Keita et Tyreek Magee sont toujours blessés, mais ils sont en voie de guérison et se rapprochent chaque jour un peu plus de l’équipe. En dehors de ces deux-là, Still est libre de ses choix.

La victoire obtenue avant la courte pause hivernale a donné confiance à l’équipe, puisqu’il s’agissait du premier succès contre un concurrent direct de la saison. « Cela apporte une nouvelle sérénité et aide tout le monde », dit Still, pour qui il était bien sûr aussi agréable de commencer par une victoire. « Cela renforce les liens entre nous, mais nous n’avons encore rien accompli. Ce n’était qu’une première étape sur notre chemin vers notre objectif, qui est le maintien ».