Remco Evenepoel s’est accordé une dernière journée d’obligations extra-sportives, ce 6 janvier, jour des 68 ans de son patron Patrick Lefevere, au centre d’attractions de Plopsaland à La Panne. Une rencontre avec la presse, une autre avec les fans et les sponsors avant de recevoir, en soirée à Anvers, le titre de Sportif de l’année. Malgré de multiples sollicitations depuis plusieurs semaines, le champion du monde est apparu extrêmement détendu à la table de la presse internationale, plus nombreuse que de coutume.

Remco, comment avez-vous géré cet hiver truffé de demandes qui vous éloignaient, forcément, de vos plans d’entraînement ?

Parfaitement bien, franchement, nous avons conçu un agenda bien ficelé en opérant des choix, en réduisant au strict minimum les interviews et les shows télévisés pour privilégier les remises des prix, les rencontres avec les sponsors et aussi avec les fans. Ici, je sors d’une grosse semaine de stage en Espagne où j’ai privilégié de longues sorties, parfois de six heures, afin d’anticiper sur le temps perdu avec mon retour en Belgique… La réception au balcon de l’Hôtel de Ville de Bruxelles restera un très grand moment d’émotion. Je ne savais pas que je comptais autant de sympathisants.

Autant que les footballeurs ?

(rire) Mais avec moins d’argent ! Je pense, cela dit, que la Belgique possède une génération exceptionnelle en cyclisme et que le supporter de foot est aussi, généralement, un supporter du vélo. En 2022, c’était frappant, comme on l’a vu au bord des routes, à Liège notamment. J’espère que ce sera encore mieux en 2023 !

Pour en revenir à la comparaison avec le foot, le « Vélo d’Or », c’est comparable au « Ballon d’Or » ?